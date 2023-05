Un body painting bollente per lo Scudetto del Napoli | l’omaggio di una ballerina napoletana

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ase ne vedono di tutti i colori! Da quasi una settimana tutti i napoletani sono in festa per il successo del club partenopeo, guidato da Spalletti, che si è aggiudicato il terzodella storia con 5 giornate d’anticipo. In attesa dei grandi festeggiamenti finali del prossimo 4 giugno, sono tante, tantissime le chicche che i napoletani, alcuni famosi altri no, stanno regalando. Se ieri Francesco Paolantoni ha sfilato nudo sul lungomare mantenendo una promessa fatta ai microfoni delle Iene, una giovaneha deciso di sfilare ricoperta solo di pittura. Leggi anche FRANCESCO PAOLANTONI NUDO Promessa mantenuta: Francesco Paolantoni nudo sul lungomare diIldi Carmen ...