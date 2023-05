ULTIM’ORA – De Laurentiis ha deciso il futuro di Giuntoli | la notizia!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nonostante sia finalmente giunta l’ora di festeggiare, in casa Napoli è già tempo di programmare il. Dopo la stagione straordinaria che hanno compiuto gli azzurri, l’imperativo per Aurelio Deè ripetersi anche nei prossimi anni. Sul Napoli però aleggiano diversi dubbi, a partire da Spalletti che non è certo della permanenza così come Osimhen tentato dalle sirene dei top club europei. Oltre a loro, anche ildi Cristianoè appeso a un filo. Nel corso della festa di ieri, le parole del ds azzurro avevano spaventato i tifosi azzurri circa un suo possibile addio.NapoliAddio? C’è il via libera di DeNelle ultime settimane, infatti, le voci che vedonoalla Juventus dalla prossima ...