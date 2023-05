Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Zelensky | Pronti per agire

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – “Questa settimana sta volgendo al termine, una settimana molto fruttuosa per l’. E in questi giorni ci stiamo preparando attivamente per i nuovi eventi di maggio e giugno. Dobbiamo rendere questo momento non meno fruttuoso sia nella fornitura di armi per i nostri soldati, sia nelle decisioni per l’, nei negoziati con i nostri partner”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce ‘Ukrainska Pravda’, è il presidente dell’, Volodymyrnel suo consueto discorso serale. “La preparazione delle decisioni sanzionatorie contro l’aggressore continua. Stiamo aspettando incontri internazionali di vari livelli a Kiev. Stiamo parlando con i partner per armi che ci aiuteranno a fare di più per ripristinare la pace”, sottolinea il presidente ucraino. ALLARME AEREO A KIEV, ESPLOSIONE A ...