Ultime Notizie – “Sei la mia salvezza” | la dedica di Fedez a Chiara Ferragni

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Sei stata e sarai per sempre la mia”, si conclude così il post pubblicato dasul suo profilo Instagram. E’ laa sua moglie, in occasione del suo 36esimo compleanno. “Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo”, aggiunge. Tre cuori che luccicano sono la risposta dial post. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Subito dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, che ha dato il via alla grande festa scudetto per celebrare i campioni d'Italia, anche Diletta Leotta , la celebre inviata di Dazn, ha esaltato ...Empoli - Salernitana: lesulle formazioni Zanetti, dovendo fare a meno del solo De Winter, si può permettere qualche rotazione: in attacco, ad esempio, Piccoli potrebbe far rifiatare ......sono circolate preoccupazioni per un attacco denial of service (DoS) alla rete BitcoinNel ... È la seconda volta che Binance sospende le transazioni BTC nelle12 ore.

Carlo Fuortes si dimette da ad della Rai: «Non ci sono le condizioni per proseguire il lavoro» Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La seconda stagione dell'acclamato dramedy con Jeremy Allen White arriva a giugno negli Stati Uniti, su Hulu, e prossimamente in Italia su Disney+.