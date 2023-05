Ultime Notizie Roma del 08-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura un altro giorno di fuoco la guerra non consente tregua Per questa notte I russi hanno attaccato Kiev con 35 droni kamikaze di fabbricazione iraniana che sono tutti distrutti dalla contraerea La Lucia ha lanciato un ondata di attacchi su larga scala in tutto il paese mentre si prepara per la festa del giorno della Vittoria anniversario della sconfitta della Germania nazista almeno 5 persone sono rimaste ferite negli attacchi mentre metti i minuti hanno provocato un enorme incendio in un magazzino di generi alimentari nella città di Odessa sul Mar Nero questa mattina presto sono state segnalate esplosione in diretta e altre regioni Ucraina Russia sconfitta nello stesso modo in cui lo fu il nazismo nel 1945 ha ...