Ultime Notizie Roma del 08-05-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio quella che si apre oggi una settimana chiave per il confronto nella maggioranza sulle nomine tra governo e opposizione sulle riforme rebus Guardia di Finanza per il premier Giorgia Meloni comandante zafarana mercoledì sarò presidente dell’Eni esterno successore martedì sera invece il giorno degli incontri con le posizioni sulle riforme Tagliani punta sul premierato avverte se c’è un muro avanti lo stesso in una piazza Navona app di turisti è cominciata già ieri la due giorni di festa per i 75 anni del Senato della Costituzione la cerimonia aperta dal Presidente del Senato Ignazio La Russa visto suonare l’inno di Mameli da parte della banda in alta uniforme tra la sorpresa dei presenti che si sono visti offrire bandierine Tricolori da Palazzo Madama illuminato per ...