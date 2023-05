Ultime Notizie Roma del 08-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto da Francesco Vitale prima salutono durante la lezione poi gli insulti sessisti alla collega che li ha denunciati a finire nei guai 4 giorni Sottotenente arrivati a Torino dalla Accademia Militare di Modena per completare gli studi l’esercito avviato un’indagine interna per apologia di fascismo e comportamenti sessisti e fuga dei medici degli ospedali italiani tra salari bassi stress turni massacranti aggressioni secondo quanto riporta l’Associazione dei medici dirigenti l’anaao assomed ogni giorno 10 camici Bianchi si licenziano dalle nostre strutture ci sono quelli che decidono di trasferirsi all’estero per guadagnare di più avere migliori occasioni di carriera quelli che optano per lavorare in forma privata e quelli che tentano il concorso per medico di base Pensando così di avere una vita ...