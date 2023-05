Ultime Notizie Roma del 08-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studi quello che ti avrei oggi una settimana chiave per il confronto nella maggioranza sulle nomine tra governo e opposizione sulle riforme rebus Guardia di Finanza per il premier Giorgia Meloni il comandante zafarana mercoledì Sara presidente dell’Eni e serve un successore martedì sera invece il giorno degli incontri con le posizioni sulle riforme Tagliani punta sul premierato avverte se c’è un muro avanti lo stesso attacco arrivano turno contro Kiev di droni sono stati lanciati verso la capitale Ucraina la contra entrati in azione e i residenti si sono radunati nei rifugi tre persone sono rimaste ferite sul luogo di un esplosione nel distretto di bianchi e due a chi è l’assistenza medica è fornita sul posto scrivi su telegram sindaco di Kiev italijansko secondo il ...