Ultime Notizie Roma del 08-05-2023 ore 09 | 10

(Di lunedì 8 maggio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 8 maggio Buongiorno da Francesco Vitale in studio nel distretto di via è caduto relitto di un drone tutti i servizi sono andati sul posto Stiamo chiedendo informazioni su eventuali feriti e vittime lo scrivi su telegram il sindaco Chi è vita li finisco in merito attacco aereo sulla capitale dell’Ucraina 9 morti tra cui il killer preferito in condizioni critiche 4 in condizioni stabili e il bilancio di una strage stavolta avvenuto in un centro commerciale di Ale nel sobborgo a 40 km da Dallas in Texas l’allarme è scattato intorno alle 15:30 Quando un uomo è arrivato in auto e ha parcheggiato vicino all’ingresso del Molo l’altezza dello Store eicenem rimaniamo all’estero lanciato ad alta velocità con un Suv Land Rover investe un gruppo di pedoni sul marciapiede di bronzi lintex non lontano dal confine con il Messico ne uccide 7 e né ...