Ultime Notizie – Progetto Pnrr Eticc | al via bando da 14 milioni per l’Einstein Telescope in Sardegna

(Di lunedì 8 maggio 2023) Pubblicato il principaledi gara delEtic, una gara europea del valore di 14di euro per la realizzazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica della grande infrastruttura di Einsteinin. EinsteinEt, spiega l’Indn, sarà il futuro rivelatore europeo di terza generazione per la ricerca sulle onde gravitazionali e l’Italia è, appunto, candidata, in competizione con un altro sito collocato nell’Euregio Mosa-Reno, a ospitarlo nel nordest della, nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos, tra i Comuni di Bitti, Lula e Onanì. La gara è stata bandita con atto di delibera della Giunta Esecutiva dell’Infn, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che coordina il ...

Il cordoglio della presidenza peruviana Al momento non esistonoufficiali circa ... nelleproteste, almeno due persone sono rimaste ferite , tra cui un poliziotto. I manifestanti ..."Insieme coi tifosi e la società abbiamo raggiunto qualcosa di speciale, nelledieci partite in casa abbiamo preso un solo gol, abbiamo dimostrato carattere e abbiamo fatto bene - ha ...Come rimanere aggiornato sullee analisi di mercato Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato e accedere ad analisi e previsioni economico - finanziarie, ti suggeriamo di ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie dell'8 maggio | Ucraina sotto attacco, droni russi contro Kiev e Odessa:... Corriere della Sera

"L'Università Cattolica mi ha chiesto di andare a dirigere un programma per l'educazione nelle scienze economiche e sociali rivolto agli studenti delle ...Non esiste una risposta univoca. Esistono numerosi benchmark e altrettante numerose metodologie per misurare aspetti funzionali delle performance anche dell'intelligenza artificiale generativa.