Ultime Notizie – Montante | corsa contro il tempo per evitare prescrizione

(Di lunedì 8 maggio 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – E’ilnel ‘Maxiprocesso di Caltanissetta’ sul cosiddetto Sistemache vede alla sbarra politici, imprenditori, forze dell’ordine, ma soprattutto l’ex potente presidente degli industriali siciliani Antonello, già condannato in un altro processo per corruzione. Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta Francesco D’Arrigo oggi, nel corso dell’udienza, ha annunciato che “da ora in poi” si terranno “quattro udienze al mese, tutte concentrate di lunedì”. Intanto, la prossima udienza si terrà venerdì prossimo, poi un’altra si terrà il 15 maggio e un’ulteriore udienza è prevista per il 29 maggio. Un modo per riuscire alache incombe su alcuni imputati. Sempre oggi è stato ascoltato ...

E' intervenuto ai nostri microfoni uno dei cinque candidati sindaci che si sfideranno alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 a Torre del Greco : Michele Battiloro PUBBLICITA' ...Si tenuto oggi presso la Protezione Civile della Regione Campania un incontro per fare il punto sul Piano Campi Flegrei al quale hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento della Protezione ...Non sono d'attendersi grandi novita' rispetto alledell'inverno scorso. Un funzionario Ue coinvolto direttamente nelle preparazioni delle riunioni dell'Eurogruppo ha indicato che 'non sembra ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie dell’8 maggio | Kiev: «I russi hanno perso 100 mila soldati a Bakhmut» Corriere della Sera

E’ un centrale monumentale classe ‘95 di 208 cm di Wheaton, Usa, centrale della nazionale statunitense, nell’ultima stagione in forza all’ LKPS Lublino nella Plusliga polacca Un altro grande pilastro ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...