Ultime Notizie – “C’erano 2 bombe | seconda non è esplosa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 8 maggio 2023) Zakhar Prilepin ha pubblicato un post, dopo essere rimasto gravemente ferito nell’attentato di sabato mattina in cui è morto il suo autista e guardia del corpo e dopo essere uscito ieri dal coma farmacologico. “Mi hanno detto chedue. Ma l’attentatore si è impaurito ed è fuggito immediatamente dopo che la prima è. Se fosseanche la, avrebbe ucciso tutti. Lui lo hanno preso”, ha spiegato lo scrittore e combattente fra le fila dei filorussi in Ucraina, riferendosi al suo autista e guardia del corpo morto nell’esplosione avvenuta vicino al paesino di Pionersky, nella regione russa di Nizhny Novgorod. “Era seduto nel sedile del passeggero. L’esplosione è avvenuta in corrispondenza della ruota vicino a cui era seduto lui. Ho perso conoscenza per tre minuti, quando mi ...