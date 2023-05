Ultime Notizie – Aurigemma incontra l’Anci | al via tavolo permanente a sostegno dei Comuni

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello, ha ricevuto oggi una delegazione dell’Associazione nazionaleitaliani guidata da Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo e presidente di Anci Lazio (GUARDA IL VIDEO). Oggetto dell’incontro le difficoltà di spesa dei fondi e di reperimento delle necessarie figure tecniche da parte delle amministrazioni comunali. “Il consiglio regionale del Lazio dà il via a quello che è uno degli obiettivi principali annunciato fin dall’insediamento: la Regione Lazio come Casa dei– ha sottolineato Antonello– Questo il lavoro messo in campo oggi con il primo incontro, di quello che sarà un, con il direttivo di Anci Lazio. Un confronto proficuo e costruttivo che getta le basi per le prime ...

Si tenuto oggi presso la Protezione Civile della Regione Campania un incontro per fare il punto sul Piano Campi Flegrei al quale hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento della Protezione ...... in cui sono fioccati in rete progetti di ben altro tipo, decisamente più invasivi , come per esempio l' aumento di memoria sulla RTX 3070 dellesettimane.Segui la diretta ! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente e ... che cosa succede ora Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie dell’8 maggio | Kiev: «I russi hanno perso 100 mila soldati a Bakhmut» Corriere della Sera

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip L'Isola dei Famosi Amici 22 Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...(ANSA) - ROME, MAY 8 - Carlo Fuortes has resigned as RAI managing director because the State broadcaster is in crisis, Premier Giorgia Meloni's rightwing Brothers of Italy (FdI) party said Monday. "We ...