Ultima puntata di Un Passo dal Cielo 7 | trama 8 maggio | Manuela risolve il caso di Roberta?

(Di lunedì 8 maggio 2023) Con l’ottava edi Undal7 va eccezionalmente in onda di lunedì, si conclude la settima stagione della serie. Come vi avevamo segnalato, gli ultimi due appuntamenti della fiction di Rai1 sono stati anticipati per permettere alla rete ammiraglia di trasmettere le semifinali di Europa League. Stasera quindi, lunedì 8, va in onda l’dell’amata serie ambientata a San Vito di Cadore, tra le Dolomiti venete.torna a San Vito di Cadore dopo essere diventata ispettrice e aver perfezionato i suoi studi in prossemica, una disciplina che studia sul piano psicologico i possibili significati delle distanze materiali che l’uomo tende a mettere tra sé stesso e gli altri. Grazie a questa qualità, la sorella ...

