Ufo all’Isola dei Famosi | avvistato un “grosso animale tutto luminoso” I naufraghi | “Impressionante | cammina”

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’Isola dei2023 si tinge di giallo. Letteralmente. Stando a quanto riportato da Biccy.it, pare che iabbiano scoperto qualcosa di veramente incredibile.è nato da un racconto di Christopher Leoni: “Stanotte ho visto l’della foresta. Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù. L’abbiamoio e Nathaly, volevamo svegliare anche Helena. Era, non salta,e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime”. A confermare ilè stato anche Alessandro Cecchi Paone, che ha detto: “Un omino...

Paracadutata nell'anche Annamaria Furlan, genovese, ... Un, per i democrats locali. Estranei: chi più ne ha, più ne metta. ... Meno posti nelle due Camere, più frenesia e ressa'ufficio di ......è aperto al dibattito scientifico sulle origini degli, un ... sembrava fosse in rotazione da un estremo'altro. Ma il fatto più ...di altezza e a un centinaio di chilometri dalla costa dell'...... con l'associazione "L'che non c'è" per l'arredo di una ...con l'Associazione Quore per l'arredo di 5 appartamenti destinati'... Argomenti torino Video del giorno, il video ripreso da una ...