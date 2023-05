UFFICIALE – Serie A | la Sampdoria è la prima retrocessa in Serie B

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’aritmetica condanna lala retrocessione inB dopo la partita con l’Udinese. Nella gara di oggi pomeriggio, valevole per la trentaquattresima giornata di campionato, i friulani hanno infatti battuto i blucerchiati con un netto 2-0, grazie alle reti di Roberto Pereyra e Adam Masina.RetrocessioneBUdinese-finisce 2-0: blucerchiati inB Dopo quest’ultima sconfitta, la ventitreesima finora in stagione, la squadra allenata da Dejan Stankovic rimane ferma a 17 punti in classifica. La quartultima posizione è occupata al momento dall’Hellas Verona, arrivato a 30 punti dopo la vittoria di ieri sera nello scontro diretto contro il Lecce. Essendo arrivati a sole quattro ...

... lanarrerà la storia del futuro Lord Comandante della Guardia Reale chiamato Ser Duncan l'Alto , insieme al suo scudiero noto come Egg. Ecco la sinossi: " Un secolo prima degli ...Zeppieri vs Qualificato Informazioni sul torneo Tabellone a 96 giocatori (32 teste di) 79 giocatori entrati per accettazione diretta 12 qualificati 5 wild card Il sitodel torneo ...... che è ricco di funzionalità e viene fornito con unadi termini e condizioni interessanti. Al ... anche utilizzando l'identità digitale SPID , entrando nel sitodi Banca Sella tramite il ...

Pesci Piccoli su Prime Video: trailer ufficiale e guest star della serie comedy firmata The Jackal Fanpage.it

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, ha diramato il calendario ufficiale del Primo Turno dei Playoff di Serie A2. Per la Reale Mutua Basket Torino, impegnata nel ...In queste ore è trapelata quella che potrebbe essere un'immagine ufficiale della mirrorless full-frame Leica Q3. La sostituta della versione Q2 porterà diversi miglioramenti pur non cambiando completa ...