UFFICIALE – Competizioni Uefa | svelata la nuova assegnazione dei diritti TV!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 8 maggio 2023) Andrà ancora in scena sui canali di Sky Sport, che ha rinnovato ianche per il triennio 2024-2027, il grande spettacolo del calcio europeo. Sky Sport avrà il diritto di trasmettere in esclusiva ben 185 partite delle 203 totali di quella che sarà laChampions League, in procinto di cambiare ufficialmente il proprio format. A completare l’offerta del pacchetto ci sarà anche l’esclusiva su tutte le gare di Europa League e Conference League., traTV e nuovo format: cosa cambia A partire dalla stagione 2024-2025 assisteremo ad una Champions League in versione super, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passerà da 32 a 36 squadre. Champions LeagueTV Sky SportMa non sarà l’unica novità del nuovo ...