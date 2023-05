UeD | segnalazione su Luca Daffrè a un passo dalla scelta | cosa ha fatto

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 8 maggio 2023) Oggi, lunedì 8 maggio, e domani, martedì 9 maggio, saranno effettuate le ultime due registrazioni di Uomini e Donne che andranno in onda questa settimana. Il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, chiude i battenti con largo anticipo quest'anno. Proprio per tale ragione, i tronisti attualmente in carica, Nicole Santinelli e, in questi due giorni dovranno compiere le loro scelte. Proprio sul ragazzo, però, in queste ore è trapelata unache sta scuotendo gli animi dei telespettatori della trasmissione pomeridiana. Nello specifico, il ragazzo avrebbe compiuto un gesto sui social che sta facendo discutere i fan del dating show. Ecco disi tratta. Ecco qual è lasua un...