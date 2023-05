UE | Coldiretti | le follie nel piatto | dalle larve alla carne in laboratorio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dal terrorismo sul vino alle etichette a semaforo che bocciano le eccellenze tricolori, dal via libera ae grilli nelal divieto della pesca a strascico è attacco al Made in Italy a tavola tra normative ideologiche esenza freni che rischiano di stravolgere per sempre lo stile alimentare della Dieta Mediterranea e il sistema produttivo nazionale basato sulla qualità e su tradizioni millenarie. A denunciarlo è lain occasione dell’apertura di Tuttofood a Milano, dove è stato aperto al padiglione 1 stand A13-D34 il Salone “Il cibo italiano sotto attacco” per scoprire dal vivo le minacce al Made in Italy a tavola portate dall‘Unione Europea,vigilia della Giornata dell’Europa che si celebra il 9 maggio. L’ultima follia è l’autorizzazione concessa dall’Ue all’Irlanda che ...