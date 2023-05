Udinese-Sampdoria | vergogna alla ‘Dacia Arena’ | cori contro Napoli – VIDEO

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lo Scudetto vinto dalsul campodell’non è ancora stato “digerito” dai tifosi bianconeri che hanno annunciat una protesta. Dopo la partita, e durante l’invasione di campo dei tifosi azzurri per abbracciare e ringraziare i calciatori di Luciano Spalletti, ci sono stati anche scontri con una frangia di ultras friulani. La situazione è poi rientrata dopo pochi minuti ma le immagini restano e hanno saputo raccontare quanto di vergognoso accaduto sul terreno di gioco. Questa sera l’è in campola, partita valida per la 34a giornata di Serie A e utile ai bianconeri per stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica.: “Odio” dai tifosi bianconeri A metà primo tempo l’antipatia – se così è ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Masina () FLOP: Gabbiadini () ...Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...La partitadi Lunedì 8 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A; calcio di inizio ...

Il centrocampista dell’Udinese, Roberto Pereyra, si è reso protagonista di un dato statistico di tutto rispetto nel corso del match contro la Sampdoria, valido per la 34a giornata di Serie A. Come ...Il difensore della Sampdoria, Bram Nuytinck ha parlato nel pre partita della sfida contro l’Udinese ai microfoni di DAZN Nel pre partita della sfida tra Udinese e Sampdoria in programma alla Dacia ...