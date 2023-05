Udinese-Sampdoria oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 34esima giornata della. Ultima chiamata per la, che in caso di sconfitta sarebbe aritmeticamente retrocessa inB. I friulani vogliono invece tornare al successo e raggiungere all’ottavo posto Fiorentina, Torino e Monza. Secondo i bookmakers saranno proprio i padroni di casa a scendere in campo con i favori del pronostico, ma come sempre sarà il campo a parlare. La sfida è in programma, lunedì 8 maggio alle 18:30.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace.

si giocherà oggi, lunedì 8 maggio 2023 alle ore 18:30 per la 34esima giornata di Serie A. Gara molto importante e delicata con i padroni di casa friulani che cercano i tre punti ...Oggi alle 18:30 in campo. E arrivano buone notizie per Sottil che potrebbe riavere Beto per questo posticipo del lunedì. L'attaccante sta meglio con i problemi alla schiena e dunque dovrebbe rientrare. ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento alla Dacia Arena e per i doriani c'è da ribellarsi al rischio retrocessione: solo facendo punti ...

La Sampdoria, in caso di sconfitta contro l’Udinese, sarebbe matematicamente in cadetteria Giornata potenzialmente decisiva per la Serie A: oggi infatti la Sampdoria potrebbe matematicamente retrocede ...Si ritorna in campo con la trentaquattresima giornata di Serie A: è tempo del match tra Udinese e Sampdoria, orario e dove vederla in tv Orario di Udinese-Sampdoria e dove vederla in tv o in streaming ...