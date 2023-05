Udinese - Sampdoria 2 - 0 | blucerchiati matematicamente in serie B

(Di lunedì 8 maggio 2023) UDINE - Vince l', retrocede la. Alla Dacia Arena la 34ª giornata presenta la sfida tra la squadra di Sottil e quella di Stankovic per la quale lo spettro della B è diventato realtà. ...

20.33 Calcio: Samp sconfitta,è già in serie B Laè già in serie B. I liguri cedono 2 - 0 all'e retrocedono con quattro giornate di anticipo; nell' altro posticipo del 34° turno, l'Empoli supera 2 - 1 la Salernitana e vede ormai la ...UDINE - Vince l', retrocede la. Alla Dacia Arena la 34ª giornata presenta la sfida tra la squadra di Sottil e quella di Stankovic per la quale lo spettro della B è diventato realtà. A decidere la ......30 Cremonese 0 Fine 1 Juventus Sabato 7 Gennaio 2023 - 18:00 Juventus 1 Fine 0Venerdì 13 ...45 Roma 1 Fine 0 Juventus Domenica 12 Marzo 2023 - 20:45 Juventus 4 Fine 2Domenica 19 ...

Udinese-Sampdoria 2-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

La Sampdoria retrocede matematicamente in Serie B con quattro giornate d'anticipo dopo la sconfitta 2-0 contro l'Udinese alla Dacia Arena nel posticipo della 34/a giornata. Decisivi per i friulani i g ...Udinese - Sampdoria 2-0 highlights e gol: due gol, entrambi nel primo tempo, bastano ai friulani per portare a casa questo posticipo.