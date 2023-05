Udinese-Sampdoria 1-0 LIVE | Pereyra batte Ravaglia!

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie A.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 34esima giornata di Serie A: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 34esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Baroni. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Commenta per primo A pochi minuti dall'inizio del match contro l', l'allenatore della, Dejan Stankovic , ha parlato ai microfoni di DAZN . Queste le dichiarazioni del tecnico blu cerchiato. 'Bisogna difendere il nostro orgoglio fino alla fine. Come ...Commenta per primo Andrea Sottil , tecnico dell', ha parlato a Dazn prima della gara contro la: 'Dobbiamo offrire una prestazione da. Siamo un po' mancati qualche volta nella continuità o approccio nella partita. Contro il Napoli e la Cremonese in casa, invece, abbiamo fatto ...

Udinese-Sampdoria, in programma per l'8 maggio e valida per la 34ª giornata di Serie A: info partita, streaming GRATIS e diretta LIVE ...Sottil con i dubbi Beto ed Udogie, sicuramente out Ehizibue che ha terminato anzitempo la stagionale. Soltanto la matematica tiene in A la Sampdoria, ...