Ucraina | Zelensky | “Sconfiggeremo Russia come abbiamo fatto con nazismo”

...dell', realizzando un obiettivo di lunga data di Kiev che per mesi aveva tentato di organizzare un colloquio con il leader cinese. L'UE accoglie con favore i colloqui tra Xi Jinping e...... una prospettiva questa al momento inaccettabile per Volodymyre Joe Biden ma, se la controffensivanon dovesse essere particolarmente efficace, a quel punto la Casa Bianca potrebbe ...- La Russia sarà sconfitta "nello stesso modo" in cui lo fu il nazismo nel 1945: parola del presidente dell', Volodymyr, che ha rilasciato una dichiarazione alla vigilia del 9 maggio, data nella quale in Russia e nei Paesi dell'ex Urss si celebra la Giornata della Vittoria nella Grande ...

Ucraina-Russia, Zelensky: "Pronti per agire" Adnkronos

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolgerà al Parlamento svizzero in videoconferenza durante la sessione estiva.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato varie nazioni in tutto il mondo che hanno promesso un ulteriore sostegno al suo Paese. “Questa ...