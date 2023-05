Ucraina | Zelensky | “Sconfiggeremo Russia come abbiamo fatto con nazismo”

E prevarremo! Sarà il Giorno della nostra vittoria! Il Giorno della vittoria dell''. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr, annunciando di aver presentato oggi un ...La Russia sarà sconfitta "nello stesso modo" in cui lo fu il nazismo nel 1945 : parola del presidente dell', Volodymyr, che ha rilasciato una dichiarazione alla vigilia del 9 maggio, data nella quale in Russia e nei Paesi dell'ex Urss si celebra la Giornata della Vittoria nella Grande ...E prevarremo! Sarà il Giorno della nostra vittoria! Il Giorno della vittoria dell'". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr, annunciando di aver presentato oggi un ...

Ucraina-Russia, Zelensky: "Pronti per agire" Adnkronos

È stata una notte nella quale le sirene d'allarme hanno risuonato in diverse città ucraine, con l'esercito di Mosca che ha sferrato una pesante offensiva aerea anche nelle aree a ovest del Dnipro e ne ...