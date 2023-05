Ucraina | Zelensky paragona la Russia alla Germania nazista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, hato lain un messaggio in cui annuncia di aver presentato un disegno di legge per anticipare all'8 maggio il Giorno ...

... la vittoria dell'e del mondo libero", ha affermatoin una video dichiarazione, facendo riferimento ad aggressioni, annessioni, occupazioni e deportazioni. Il presidente ucraino ha ...... ben al di sotto delle aspettative del leader russo che pensava di insediare nella scorsa primavera a Kiev un governo fantoccio, mentre nella capitalecontinua a resistente. Ad ...E prevarremo! Sarà il Giorno della nostra vittoria! Il Giorno della vittoria dell'". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr, annunciando di aver presentato oggi un ...

Ucraina-Russia, Zelensky: "Pronti per agire" Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...