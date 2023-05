Ucraina | Zelensky | La Russia sarà sconfitta come lo fu il nazismo | Raid su Kiev e Odessa | feriti e danni agli edifici

(Di lunedì 8 maggio 2023) 08 mag 08:56: "Lalo fu il" La'nello stesso modo' in cui lo fu ilnel 1945: parola del presidente dell', Volodymyr ...

...56: "La Russia sarà sconfitta come lo fu il nazismo" La Russia sarà sconfitta 'nello stesso modo' in cui lo fu il nazismo nel 1945: parola del presidente dell', Volodymyr, ...... un Johnson o un Trump o uno Sleepy Joe o uno. Nessun congresso di scrittori nel 2023 si ... L', alveare fascista dell'Europa moderna, ha visto riemergere il culto di Stepan Bandera, l'......una proposta di legge che istituirà inl'8 Maggio, come "giornata della vittoria". "Davanti a coloro che hanno ammainato le bandiere naziste sul territorio liberato - continua- e ...

Attacco aereo notturno contro Kiev. Numerosi droni sono stati lanciati verso la capitale ucraina, la contraerea è entrata in azione e i residenti si sono radunati nei rifugi. Lo stato maggiore: 'distr ...