(Di lunedì 8 maggio 2023) Nuovo bombardamento su larga scala da parte della Russia in. Una nuova allerta aerea è stata emessa questa mattina poco prima delle 12 in tutto il Paese: l'allarme è stato lanciato dal ...

L'esercito ucraino ha abbattuto tutti i 35 droni lanciati dalla Russia sull'nella, ha riferito dal canto suo lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel briefing mattutino. "La ...Nuovo attacco aereo a Kiev. Nellai russi hanno attaccato l'con numerosi droni. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha comunicato che sono stati distrutti "35 droni su 35". Ameno cinque persone sono rimaste ...Ma la capitalenon è l'unica a essere stata attaccata. Un'esplosione è stata udita in seguito di un attacco missilistico che ha colpito la città di Odessa sul Mar Nero durante la, dopo ...

Ucraina, notte di raid. Evacuate da Zaporizhzhia 1.700 persone Tiscali Notizie

(Adnkronos) – Nuovo bombardamento su larga scala da parte della Russia in Ucraina. Una nuova allerta aerea è stata emessa questa mattina poco prima delle 12 in tutto il Paese: l’allarme è stato lancia ...Migranti al fronte per alimentare l'"operazione militare speciale", così come il Cremlino chiama la guerra in Ucraina, ion ...