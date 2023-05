Ucraina | la diretta – Notte di bombardamenti russi | droni e missili su Kiev e Odessa Kissinger | “Negoziati possibili entro fine anno grazie alla Cina”

(Di lunedì 8 maggio 2023) È stata unanella quale le sirene d’rme hrisuonato in diverse città ucraine, con l’esercito di Mosca che ha sferrato una pesante offensiva aerea anche nelle aree a ovest del Dnipro e nel Sud. Zelensky: “Sconfiggeremo Mosca come facemmo coi nazisti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Kiev, 8 maggio 2023 – E’ un’altra alba di fuoco in Ucraina dove la guerra non consente tregua. La scorsa notte i russi hanno attaccato Kiev con 35 droni kamikaze di fabbricazione iraniana, che sono st ...Novantasei carri armati Leopard sono fermi in un capannone della Svizzera orientale. La commissione per la sicurezza della Camera dei Deputati ha votato per la dismissione di 25 di essi, consentendo ...