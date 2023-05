Ucraina | incendio in un magazzino di Odessa | a fuoco 6mila metri quadrati

(Di lunedì 8 maggio 2023) Kiev, 8 mag. (Adnkronos) - Unè scoppiato in unaziendale nella regionedidopo diverse esplosioni. Le fiamme coinvolgono un'area di oltre 6.000. Lo ha reso noto la portavoce del comando operativo meridionale delle forze armate ucraine Natalya Gumenyuk. Nella notte sono state segnalate esplosioni ae nella regione. Successivamente, il comando operativo meridionale ha segnalato unin unaziendale, situato sulla costa del Mar Nero.

