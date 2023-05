Ucraina | da Russia nuovo massiccio bombardamento su più città

(Di lunedì 8 maggio 2023) Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kiev, raid anche su Odessasu larga scala da parte dellain. Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kiev, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko nelle prime oredi questa mattina. Tre persone sono state ferite in esplosioni nel quartiere Solomyanskyi di Kiev e altre due sono state ferite dalla caduta di rottami di droni nel quartiere Sviatoshynskyi, entrambi a ovest del centro della capitale, ha fatto sapere Klitschko attraverso il suo canale ufficiale di Telegram. Due feriti del distretto di Sviatoshynskyi sono stati trasferiti in ospedale. I giornalisti del Kyiv Independent parlano di numerose esplosioni a Kiev, dove è stato lanciato l’allarme per i raid aerei. I funzionari locali hanno ...

Guerra Ucraina Russia, news. Attacco aereo notturno contro Kiev, missili su Odessa. LIVE Sky Tg24

Kiev, 8 mag. (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un’ondata di attacchi su larga scala a Kiev e in tutta l’Ucraina, mentre si prepara per la festa del Giorno della Vittoria, l’anniversario della sconfi ...Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi. È questo il bilancio arrivato nelle prime ore dell'8 maggio, quando Mosca ...