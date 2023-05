Mosca: "Sventato attacco ai nostri aerei radar". Prigozhin: "Wagner resta a ...Nuovo bombardamento su larga scala da parte dellain. Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kiev, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko nelle prime oredi questa mattina. Tre persone sono state ferite in ...... quali Cina, Messico,. Il documento che proverebbe come l'Fbi sappia di questi affari illeciti è il Fd - 1023, un file creato nel giugno 2020 (in piena campagna elettorale ...

Ucraina, da Russia nuovo massiccio bombardamento su più città Adnkronos

Nuovi bombardamenti nella notte sull'Ucraina, colpite le città di Odessa e Kiev, morti e feriti, le operazioni di soccorso in corso.Nuovo bombardamento su larga scala da parte della Russia in Ucraina. Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kiev, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko nelle prime oredi qu ...