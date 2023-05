(Di lunedì 8 maggio 2023) "Attacchi intensificati, viaggi assolutamente sconsigliati" “Lasciare immediatamente il, tutti i viaggi sono sconsigliati”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter l’italiana arilanciando l’aggiornamento dell’avviso sul sito di Viaggiare Sicuri della Farnesina in cui si sottolinea che “si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici ae in tutto il territorio ucraino”. Continuano gli “attacchi armati in, la situazione di sicurezza resta critica” e c’è il “rischio di interruzioni di energia”. “Si raccomanda la massima prudenza e di seguire aggiornamenti e indicazioni delle autorità locali”, si legge ancora sull’avviso di Viaggiare Sicuri in cui si afferma che “le raccomandazioni rivolte ai connazionali insono estese ...

... in un aggiornamento odierno pubblicato anche sulla homepage dell'd'Italia a Kiev. 08 ...centrale nucleare di Zaporizhzhia è sospeso 'per evitare provocazioni delle forze armate dell''.... in un aggiornamento odierno pubblicato anche sulla homepage dell'd'Italia a Kiev. I soldati ucraini sono avanzati di un chilometro in direzione di Bakhmut, la città dell'...E' quanto scrive sul suo account Twitter l'italiana a Kiev rilanciando l'aggiornamento ... Continuano gli "attacchi armati in, la situazione di sicurezza resta critica" e c'è il "...

Ucraina, ambasciata a Kiev: "Italiani lascino il Paese" Adnkronos

“ Lasciare immediatamente il Paese, tutti i viaggi sono sconsigliati “. E’ quanto scrive sul suo account Twitter l’ambasciata italiana a Kiev rilanciando l’aggiornamento dell’avviso sul sito di Viaggi ...Il nuovo appello arriva dopo i nuovi "attacchi armati su Kiev e su tutto il territorio". Sconsigliati i viaggi verso il Paese dove la sicurezza resta precaria "con possibili interruzioni di energia in ...