Ucraina | 9 feriti in attacchi russi nel Kherson

La Russia ha lanciato almeno 35 droni di fabbricazione iranian a nelle prime ore di questa mattina, causando danni a edifici e causando almeno cinque. La difesa aereaha abbattuto tutti i bersagli aerei. 'Nelle prime ore dell'alba il nemico ha nuovamente attaccato l', utilizzando Uav d'attacco Shahed di fabbricazione iraniana.L'esercito russo ha bombardato dieci regioni ucraine: ci sono 3 morti e 28. Numerosi droni sono stati lanciati anche verso la capitale. 'L'assistenza medica è fornita sul posto' scrive su Telegram il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko. Il capo del gruppo ...... al secondo c'è stata un'esplosione vicino a tre condomini: ci sono 4", ha detto Gladkov. La città di Shebekino si trova a quattro chilometri dal confine con l'

Guerra Ucraina Russia, news. Attacco aereo notturno contro Kiev, missili su Odessa. LIVE Sky Tg24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 439. Putin celebra la vittoria sul Terzo Reich: "Lotta agli eredi dei nazisti". Per Zelensky "la Russia sarà sconfitta nello stesso modo in cui lo fu il nazismo n ...Kiev, 8 mag. (Adnkronos) – Le truppe russe hanno colpito il villaggio di Stanislav, nell’oblast di Kherson, ferendo sei civili, tra cui un bambino di 9 anni. Lo ha reso noto il governatore regionale O ...