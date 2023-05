Uccisa per difendere la mamma | striscione a scuola ' Vivi con noi'

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un telo bianco con una scritta nera fatta con una bomboletta spray: 'Jess vive dentro di noi per sempre'. Come contorno tre cuori e la firma '3A'. E' quanto hanno apposto stamattina i compagni di ...

...un totale di 287 vittime . Sono i numeri del report sugli omicidi in ambiente familiare ... pari al 56% del totale "dal marito o dall'ex marito Vai alla FotogalleryUn telo bianco con una scritta nera fatta con una bomboletta spray: 'Jess vive dentro di noisempre'. Come contorno tre cuori e la firma '3A'. E' quanto hanno apposto stamattina i compagni ......Gessica aveva 16 anni appena. Si è sacrificatasalvare la madre . Chi la conosceva parla di una ragazza educata e molto attaccata alla madre. Studiava con profitto a liceo classico. È stataa coltellate nella notte tra tra il 6 e il 7 ...

Chi era Jessica, uccisa a 16 anni per difendere la mamma: «Studentessa modello, era sempre sorridente» leggo.it

Un telo bianco con una scritta nera fatta con una bomboletta spray: 'Jess vive dentro di noi per sempre'. Come contorno tre cuori e la firma '3A'. (ANSA) ...Caso Gucci, per l'eredità della vedova Patrizia Reggiani 6 verso il processo e due patteggiamenti. Ci sono sei richieste di rinvio a giudizio e due ...