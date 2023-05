Uccide la figlia 16enne e il presunto amante della moglie | poi gira un video | ' Vedete | li ho ammazzati tutti'

Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti i tre, anche mia, vedete qui', prosegue insultando la moglie 39enne, Tefta, che si stende accanto al corpo della 16enne. Poi, urlando, Malaj si domanda ...approfondimento Foggia,lasedicenne e un uomo: arrestato l'autore FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Stragi familiari in Italia, 131 episodi in 10 anni. 287 ...In manette Taulant Malaj, panettiere 45enne di origine albanese. E' accusato di avere accoltellato a morte Massimo De Santis, perché presunto amante della moglie, e laGessica, che ha provato a difendere la ...

Torremaggiore (Foggia), uccide la figlia e il presunto amante della moglie | Poi riprende le vittime con il cellulare TGCOM

Il duplice omicidio è avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio 2023: una ragazza di 16 anni e un uomo di 51 anni sono stati uccisi a coltellate dal padre di lei. Il killer si chiama ...Alle 9.45 la campanella dell'istituto ha suonato per un minuto di raccoglimento e tutti - studenti, insegnanti e personale amministrativo- si sono fermati ...