(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) –sta “glida anni”. Lo hato sul proprioil ceo di. “gliche non hanno condotto alcuna attività per diversi anni, quindi probabilmente vedrete diminuire il numero di follower”, ha scritto. Lo scorso dicembreaveva messo in guardia,ndo cheavrebbe “presto cancellato 1,5 miliardi di. Ovvero, aveva spiegato allora, “saranno cancellati profili senza tweet e senza accesso da anni”. Tecnicamente, l’tà di un profilo è da considerarsi ...

...a Snailbrook 110 case I nomi delle strade di Snailbrook La scelta di stabilirsi in TexasMusk vuole costruire una città in Texas. Ma non una città qualsiasi, il proprietario dipensa ...Tutti gli articoli di macitynet che parlano diMusk , del sociale Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Offerte Speciali AirPods 2 al prezzo più basso degli ultimi mesi, ......Come sta reagendoe cosa fare per proteggere la propria privacy - - > Cos'è Circle e come funziona Circle è una delle novità introdotte dadopo l'acquisizione da parte diMusk , ...

Twitter, Elon Musk annuncia: "Stiamo eliminando account inattivi" Adnkronos

Diversi utenti hanno chiesto che venissero rimossi gli scatti che mostravano i copri delle vittime. Dall'arrivo del tycoon, la piattaforma social ha rivisto ...OPPO insieme a Qualcomm, Amazon e LinkedIn investe 440.000$ per le innovazioni Anticipazione di Elon Musk: nel Full Self Driving v12 ... mentre l'azienda licenzia e taglia bonus ai dipendenti 04 MAG ...