Twitter | Elon Musk annuncia | “Stiamo eliminando account inattivi”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il Ceo avverte: "Probabilmente vedrete diminuire il numero di follower"sta “glida anni”. Lo hato sul proprioil ceo di. “gliche non hanno condotto alcuna attività per diversi anni, quindi probabilmente vedrete diminuire il numero di follower”, ha scritto. Lo scorso dicembreaveva messo in guardia,ndo cheavrebbe “presto cancellato 1,5 miliardi di. Ovvero, aveva spiegato allora, “saranno cancellati profili senza tweet e senza accesso da anni”. Tecnicamente, ...

