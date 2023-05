Tutti pronti per l’Eurovision 2023

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Domani, martedì 9 maggio avrà inizio la 67esima edizione delSong Contest.Song Contest è una gara canora che coinvolge artisti provenienti da 37 paesi europei e non. Il contest si articolerà in tre serate: due semifinali, che avranno luogo il 9 e l’11 maggio, e la serata conclusiva di sabato 13 maggio. Nelle prime due puntate, rispettivamente 15 e 16 cantanti si contenderanno i venti posti disponibili per la finale di sabato, alla quale parteciperanno di diritto i rappresentanti dei Big Five (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e dell’Ucraina, il paese vincitore della scorsa edizione. Tradizionalmente l’ultima nazione vincitrice ha l’onore di ospitare la nuova edizione del programma. A causa delle vicende che coinvolgono tutt’ora l’Ucraina, quest’anno il concorso si terrà all’Arena di Liverpool, nel ...