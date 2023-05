Tutti i partecipanti e brani in competizione all’Eurovision Song Contest 2023

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’Eurovisionsi avvicina e iprovenienti dai 37 paesi coinvolti si preparano per la. In questo articolo, vengono presentate le scalette delle nazioniper le due semifinali e i dettagli relativi alle esibizioni. Semifinale del 9 Maggio: 15 Paesi inLa prima semifinale dell’Eurovisionsi terrà domani, martedì 9 maggio e sarà trasmessa su Rai2. Durante questa fase, 15 paesi si esibiranno, con l’assenza della Russia a causa del conflitto in corso. L’ordine di esibizione delle nazioni varia dalla Norvegia, che aprirà la gara, alla Finlandia, che si esibirà per ultima. Di seguito sono elencate le nazioni, ...