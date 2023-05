Tutte le volte in cui internet ha aiutato gli ucraini a fuggire dalla guerra e non solo

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il web come arma sul campo, il web come strumento di propaganda e – oggi – il web come speranza. Ha fatto anche cose buone,, quando si tratta della situazione di conflitto che si è venuta a creare e che permane, da un anno a questa parte, in Ucraina per via dell’invasione russa. Il web – tra piattaforme, applicazioni e social media – si è infatti rivelato uno strumento fondamentale per dare una mano (dalle raccolte fondi alle mappe degli alloggi disponibili) in ogni modo possibile, facendo rete e permettendo a tante persone di aiutare e farsi aiutare in maniera molto più rapida rispetto a quello che sarebbe accaduto in un mondo privo di nuove tecnologie. Dal tracciamento profughi Ucraina alle mappe che indicano luoghi e case in cui gli sfollati possono trovare alloggio, vediamo tutta una serie di iniziative nate dal basso e dalle istituzioni che hanno permesso ...