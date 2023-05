Turchia | folla oceanica al comizio di Erdo?an

Ad una settimana dalle elezioni parlamentari e presidenziali in, il presidente Recep Tayyip Erdogan, 69 anni, ha tenuto oggi un comizio a Istanbul al quale ...il presidente ha salutato la...... come quelle già esistenti trae Germania o trae Francia, in questo tipo di guerra ...manifestazioni che nulla hanno a che vedere con la guerra in Ucraina e si fotografano tra la...Unaoceanica a Istanbul. Ad una settimana dalle elezioni parlamentari e presidenziali in, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha tenuto un comizio al quale hanno partecipato almeno 1,7 ...

Turchia, una folla oceanica al comizio del presidente uscente Erdogan Euronews Italiano

Da Parigi a Bruxelles, Le Monde rivela come il Cremlino abbia «diretto» alcune azioni anti-Ucraina e anti-NATO ...A Istanbul presenti, secondo fonti locali, almeno 1,7 milioni di persone. Dopo aver salutato i suoi elettori ha ricordato i risultati ottenuti nei suoi ventuno anni al potere ...