Tumore ovarico | migliaia di nuove diagnosi ogni anno in Italia | oltre il 70% quando la patologia è già in stadio avanzato

... 8 maggio 2023 - È da poche settimane disponibile nel Laboratorio di Bioscienze IRST "Dino Amadori" IRCCS un nuovo test genomico che consentirà di contrastare con maggior efficacia il...Condividi su:: fattori di rischio, diagnosi e trattamento Ilè una patologia che colpisce le donne in tutto il mondo e rappresenta la principale causa di morte tra i tumori ...In occasione della Giornata mondiale delun evento di Salute per fare il punto su prevenzione, nuove cure e per raccogliere storie e testimonianze. "Dialoghi sul futuro - Salute Ovaio", il nome dell'iniziativa di Salute in ...

Giornata mondiale del tumore ovarico: "Ogni anno 130 casi in Liguria" GenovaToday

Con sintomi poco riconoscibili e la difficoltà di una diagnosi precoce, prevenzione e controlli regolari sono fondamentali ...Sensibilizzare le donne sull’opportunità di sottoporsi a regolari controlli ginecologici e di portare all’attenzione delle istituzioni la necessità di poter accedere alle opportunità ...