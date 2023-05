Tumore al seno | racconti e foto aiutano le donne nel percorso di cura

(Di lunedì 8 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare sul tema della prevenzione a partire dall'esperienza diprotagoniste di storie di malattia e rinascita. E' l'obiettivo del progetto “Sorrisi in Rosa” di Humanitas che ha commissionato a Cremit, Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Innovazione e alla Tecnologia dell'Università Cattolica, una misurazione degli effetti della narrazione – con– sui percorsi didelle. Oggi i due partner hanno presentato in Cattolica i primi risultati della ricerca durante il convegno “Raccontare la malattia per sostenere la. Rileggere la prevenzione in chiave digitale” cui hanno partecipato, tra gli altri, Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia, e Gerry Scotti, testimonial delle campagne di salute della donna di ...

Importanza della prevenzione 'Ilal, a causa del quale - spiegano dal Comune di Verona in una nota - una donna su otto rischia di ammalarsi nel corso della vita, è il più frequente al ...... la disassuefazione al fumo; informazioni sull'HPV (papilloma virus) e la relativa vaccinazione; la prevenzione dei tumori del collo dell'utero, delale quelli maschili. Oggetto dell'...Oggi ha 58 anni, vive in provincia di Fermo ma nel 2015 è stata operata per un cancro al, a ... Ti senti calpestata, come se ilnon ti avesse già messo alla prova. Tra un po' compirò 60 anni:...

MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare sul tema della prevenzione a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita. E’ l’obiettivo del progetto “Sorrisi in Rosa” di Human ...Lo studio internazionale Positive mostra che interrompere per un periodo la cura anti-ormonale non aumenta il rischio di ricaduta ...