“Tufo” | cartone animato sulla storia vera del testimone di giustizia Ignazio Cutrò

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA – A conclusione del percorso didattico “Racconto di mafia tra realtà e animazione” – inserito nel più ampio progetto “Futuro Animazione” finanziato attraverso il bando “CIPS Cinema Lab: Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – è prevista la proiezione di “” di Victoria Musci, lo special tv in animazione appena terminato a Torino e selezionato in concorso al Festival International du Film d’Animation di Annecy (11-17 giugno 2023), il più grande evento mondiale dedicato all’arte animata, dove sfiderà le produzioni firmate Netflix, Disney e Warner Bros. La proiezione avrà luogo mercoledì 10 maggio alle ore 10 presso il Cinema Massimo di Torino. L’evento è rivolto alle 16 classi V dei Licei Volta e Alfieri che hanno preso parte al laboratorio scolastico. Al termine della visione, introdotta da Luca Milano ...