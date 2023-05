Tuffi | Coppa del Mondo Montreal 2023 | Sarah Jodoin Di Maria è quarta dalla piattaforma

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ottimo risultato perDinella seconda tappa delladeldi. La tuffatrice azzurra, nativa proprio del Canada, ha concluso al quarto posto, al termine di una gara davvero solida e che conferma che l’italiana può davvero giocarsi posizioni importanti anche nei grandi appuntamenti. Non poteva non arrivare la doppietta cinese, con il successo di Quan Hongchan (458.20) davanti alla connazionale Chen Yuxi (438.90). Le due asiatiche hanno fatto una gara a parte, visto che al terzo posto ha concluso la britannica Andrea Spendolini Sirieix, ma con un punteggio di 357.80.del...

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia portano a casa un'altro quarto posto nelladel Mondo di. Dopo il podio sfiorato a Xi'An, a Montreal i due azzurri non riescono a sfondare il muro dei 400 punti per un solo centesimo (399.99) chiudendo ancora ai piedi del podio. ...Niente medaglia per la coppia azzurra deiGiovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che a Montreal restano giù dal podio. Dopo una prova opaca ... A vincere la gara didel Mondo la coppia cinese ...Delusione azzurra a Montreal, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa didel Mondo di. In Canada gli azzurri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sono stati eliminati nei preliminari del trampolino da tre metri. In particolare, il pugliese è diciassettesimo con ...

