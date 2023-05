Trionfo del Napoli al Maradona contro la Fiorentina

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) , Osimhen regala i tre punti e il titolo ai partenopei Ilcampione d’Italia è stato accolto con entusiasmo allo stadio Diego Armandodopo illa. In avvio di gara, Jovic ha messo in difficoltà il portiere del, Gollini, mentre Di Lorenzo ha creato pericoli dalla parte opposta. All’inizio della ripresa, Osimhen (che indossava una mascherina personalizzata con lo scudetto disegnato) ha fallito un rigore, ma al 74? ha avuto una seconda occasione dal dischetto e questa volta non ha sbagliato, regalando i tre punti alla sua squadra. Al triplice fischio finale è iniziata la festa degli azzurri. Lascia un un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.