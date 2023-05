(Di lunedì 8 maggio 2023) "Isonodi più perché, soprattutto in questi anni, dal 2023 in poi, pensioniamo i nati nel 1960, quando nasceva un milione di persone all'anno. Oggi ne nascono meno di 400 mila: ...

Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale, a margine dell'inaugurazione di una sede di Trieste. "La popolazione attiva si restringe per il calo demografico e i bassi tassi di occupazione ...... come spiegato più volte dal presidente (ormai per poco) dell'Inps, Pasquale. Anzi, in parte il futuro è già qui: secondo gli ultimi dati, infatti, in 39 province d'Italia ildei ...Eppure negli ultimi tempi proprio Pasqualecomeuno dell'INPS si era espresso più volte contrario ai discorsi di riforma del sistema previdenziale italiano che il Governo e la ...

Tridico, il numero dei pensionati aumenta sempre di più La Sicilia

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - 'I pensionati sono sempre di più perché, soprattutto in questi anni, dal 2023 in poi, pensioniamo i nati nel 1960, ...Riforma delle pensioni torna fattibile con il cambio guida all'INPS, ecco le misure che adesso tornano in auge visto il cambio all'INPS.