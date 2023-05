Trevisani | «Leao? Sfiga eccezionale! All’Inter 2 sicuro fuori dal 1’»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023)parla dell’infortunio diin vista di Milan-Inter. Poi parla sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi. Secondo il giornalista, due non ci saranno EURODERBY ? Riccardosi esprime sue sulla formazione dell’Inter: «? Colpo dieccezionale, viene preservato per quasi tutte le partite e poi si infortuna la partita prima del Derby, è veramente una grande sfortuna. Mercoledì è il primo tempo di una partita a due tempi, forse meglio preservarlo perché il ritorno può essere più importante dell’andata. Calhanoglu e Lukaku non giocano dal primo minuto conoscendo Inzaghi». Le sue parole a Pressing. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...