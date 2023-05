Trent’anni di apostolato berlusconiano | ma la legittimazione è riuscita solo su Retequattro

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ricordo – metà anni ‘90 del secolo scorso – una chiacchierata con un esponente, allora poco in vista, di Forza Italia. Mi aveva chiamato dopo aver letto qualcosa che avevo scritto su un quotidiano con cui in quel periodo collaboravo (il Giornale, diretto da Vittorio Feltri). Non ricordo esattamente di che cosa si trattasse, ma erano considerazioni vagamente critiche, per quanto tutt’altro che appuntite, sulle classi dirigenti del cosiddetto centrodestra, in particolare sui requisiti culturali non proprio eccellenti per cui esse si segnalavano. Quel funzionario di Arcore voleva spiegarmi che io mi sbagliavo, e chiedeva appunto di incontrarmi per convincermi dell’infondatezza di quelle mie considerazioni. A me quel suo interesse appariva a dir poco sovradimensionato, e mi ero fatto l’idea – ingenerosamente, come presto avrei constatato – che un tipo così doveva aver davvero poco da fare ...